GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Turno numero 10 di Allsvenskan che nella giornata di sabato vede il GAIS impegnato in casa contro il Kalmar. I markillarna hanno dato filo da torcere alla capolista nell’ultimo turno, ma sono usciti sconfitti nonostante la superiorità numerica nel finale di gara. Il momento della squadra di Holmberg rimane positivo e i segnali per una pronta risalita ci sono tutti. I Röda Bröder grazie alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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