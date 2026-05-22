Kalmar-Degerfors IF sabato 23 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio alle 15 si gioca la partita tra Kalmar e Degerfors IF, valida per la nona giornata di Allsvenskan. Il Kalmar cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Degerfors IF, reduce da due vittorie nelle ultime quattro partite, tenta di uscire dalla zona retrocessione. La sfida riguarda la lotta per la salvezza e si prevede una partita combattuta tra le due formazioni.

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Nona giornata di Allsvenskan ed è in programma la sfida salvezza tra il Kalmar e il Degerfors IF.  I Röda Bröder vengono da 2 vittorie nelle ultime 4 partite e hanno risalito la china uscendo dalla zona retrocessione. La squadra si è messa alle spalle le 4 sconfitte consecutive iniziali nella speranza di arrivare prima possibile alla salvezza dopo la retrocessione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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