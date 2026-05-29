Fuga sulla Roma-Civitavecchia e droga gettata dal finestrino | 2 arresti

Due persone sono state arrestate dopo una fuga sulla via Roma-Civitavecchia. Durante l'inseguimento, uno dei soggetti ha gettato dalla vettura un involucro contenente droga. Le forze dell'ordine hanno intercettato il veicolo e fermato i due uomini, trovando la sostanza stupefacente nel pacchetto abbandonato. La fuga si è conclusa con l’arresto e il sequestro della droga.

Civitavecchia, 29 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio lungo le principali arterie stradali, hanno tratto in arresto due cittadini italiani per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia che, presso la barriera autostradale “Aurelia” sulla A12, hanno intimato l’alt a un’autovettura proveniente dalla Capitale. Il conducente del veicolo si è tuttavia sottratto al controllo, intraprendendo una precipitosa e pericolosa fuga in autostrada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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