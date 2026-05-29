Foti | Italia Stato guida in Europa nell’attuazione del Pnrr

Un rappresentante ha affermato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il più importante intervento realizzato in Italia negli ultimi 50 anni e il più grande programma presentato in Europa. Ha anche dichiarato che l’Italia si distingue come paese guida in Europa nell’attuazione di questa iniziativa. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su tempistiche o risultati specifici.

«Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il più importante intervento realizzato in Italia negli ultimi 50 anni e il più grande programma presentato in Europa». Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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