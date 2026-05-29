Negli ultimi tempi, alcuni utenti stanno abbandonando i motori di ricerca tradizionali per quelli che promettono maggiore tutela della privacy. La diffidenza verso l’intelligenza artificiale e la raccolta dei dati spinge a preferire piattaforme alternative, meno invasive. La ricerca online, che fino a due decenni fa era un gesto semplice e rapido, si sta spostando verso strumenti più attenti alla riservatezza. La tendenza si manifesta con un aumento di utenti che scelgono soluzioni focalizzate sulla protezione dei dati personali.

N egli ultimi 20 anni la ricerca su internet è stata un gesto semplice e quasi automatico: una domanda digitata in una barra bianca e una lista di risultati come risposta immediata. Oggi, però, questo equilibrio si sta modificando rapidamente, soprattutto perché i motori di ricerca stanno cambiando natura, integrando sempre più l’intelligenza artificiale per risultati su misura, un’opzione che viene però percepita da alcuni utenti come un’invasione della privacy. Alla ricerca di alternative più discrete, un nuovo motore di ricerca nelle ultime settimane sta registrando un aumento significativo di utenti, è DuckDuckGo. Google rivoluziona il... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Focalizzati più sulla privacyUna parte degli utenti mostra diffidenza verso la ricerca "assistita" dall’intelligenza artificiale e si sposta verso motori di ricerca alternativi, focalizzati più sulla privacy

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