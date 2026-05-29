Fiuggi anziano solo in casa salvato dalla Polizia | decisivo l’intervento degli agenti
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta a Fiuggi per soccorrere un anziano rimasto solo in casa e in difficoltà. Gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno trovato l’uomo in stato di bisogno. Dopo averlo aiutato, lo hanno accompagnato fuori dall’appartamento. La chiamata al 112 ha segnalato la situazione, permettendo l’intervento tempestivo. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute dell’anziano.
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è intervenuta a Fiuggi per soccorrere un anziano rimasto solo nella propria abitazione e in difficoltà.L’allarme è scattato dopo la segnalazione della moglie dell’uomo, impossibilitata a raggiungere la città termale per problemi di salute e fortemente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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