Festin 2026 nei quartieri del Bassanello e della Guizza a Padova

Notizia in breve

Nel 2026 si svolgerà la nuova edizione di “Fest...in 2026” nei quartieri del Bassanello e della Guizza a Padova. La manifestazione, promossa dall’Unità Pastorale, è una tradizione diffusa che coinvolge le comunità locali. La programmazione e le date precise saranno comunicate nelle prossime settimane. L’evento prevede attività culturali, sociali e ricreative rivolte ai residenti delle due zone. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.