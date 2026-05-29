Festin 2026 nei quartieri del Bassanello e della Guizza a Padova
Nel 2026 si svolgerà la nuova edizione di “Fest...in 2026” nei quartieri del Bassanello e della Guizza a Padova. La manifestazione, promossa dall’Unità Pastorale, è una tradizione diffusa che coinvolge le comunità locali. La programmazione e le date precise saranno comunicate nelle prossime settimane. L’evento prevede attività culturali, sociali e ricreative rivolte ai residenti delle due zone. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Al via la nuova edizione di “Fest.in 2026”, la tradizionale manifestazione diffusa dell'Unità Pastorale della Guizza e del Bassanello a Padova. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Un fitto calendario di appuntamenti che per quasi un mese, da sabato 30 maggio a domenica 28. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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