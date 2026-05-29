Ferrari e Mercedes, simboli storici della formula 1, hanno annunciato un cambio di strategia e si stanno preparando a ridurre l’uso di motori endotermici. La decisione arriva dopo decenni di competizione basata su motori a combustione. Le scelte riguardano anche l’introduzione di tecnologie più sostenibili, con un progressivo abbandono del rumore e delle emissioni tipiche delle auto di alta velocità. La transizione si concretizzerà nelle stagioni future, senza indicazioni precise sui tempi.

Per una vita Ferrari e Mercedes hanno rappresentato il contrario dell’elettrico: il rombo del motore, l’odore della pista, la meccanica spinta oltre il limite. È su queste suggestioni che Ferrari e Mercedes hanno costruito il proprio immaginario: potenza sonora della combustione, velocità vissuta come esperienza fisica prima ancora che tecnica. Sembra quasi una bestemmia, ma oggi sono incredibilmente i due simboli assoluti della tradizione motoristica mondiale a fare da apripista alla nuova frontiera elettrica La scelta non è priva di contraddizioni in quanto il primo vagito nasce nell’ambito di una tensione culturale evidente. LaFerrari Luce, primo modello integralmente elettrico del Cavallino, ha già provocato reazioni forti, tra entusiasmo e diffidenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferrari e Mercedes, il silenzio che cambia la velocità

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F1 Experts Left Speechless by Verstappens Mercedes Mega Deal

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