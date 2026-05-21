federica pellegrini ha definito un periodaccio le prime settimane da mamma bis

Federica Pellegrini ha condiviso sui social i dettagli delle prime settimane da mamma di due bambine, definendo questa fase come un “periodaccio”. La nuotatrice ha risposto alle domande dei follower su Instagram, descrivendo le emozioni e le difficoltà legate all’accudimento della seconda figlia, nata il 2 aprile scorso. La sua testimonianza si concentra sull’esperienza quotidiana e sulle sfide di questa nuova fase della vita, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Rispondendo alle domande dei follower su suo profilo Instagram, Federica Pellegrini ha raccontato come sta vivendo queste prime settimane da mamma di due bambine; lo scorso 2 aprile, infatti, è nata la sua secondogenita Rachele. Benessere Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis: il nome storico scelto per la loro bimba La piccola è nata, con parto cesareo programmato, nella notte tra il 1° e il 2 di aprile. L’ex campionessa di nuoto non si è nascosta, rivelando tutte le difficoltà legate alla gestione di due bambine ancora piccole; anche Matilde, la primogenita, è nata nel 2024, e ha quindi poco più di due anni. “Stiamo bene, per fortuna – spiega rispondendo a una domanda nelle storie Instagram – È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Federica Pellegrini coach severa ma vincente

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