Ex Sacro Cuore la partita dei parcheggi | Equilibrio necessario nel quartiere

Nel quartiere di Bergamo, sono in corso discussioni sulla gestione dei parcheggi nell’area dell’ex Sacro Cuore, con alcune proposte che mirano a trovare un equilibrio tra le esigenze di mobilità e il rispetto dello spazio urbano. Nel frattempo, nel Villaggio di Comunità si prevede l’accensione delle luci entro pochi giorni, mentre il polo dell’infanzia aprirà ufficialmente a settembre. Non sono stati comunicati dettagli sui progetti o sui tempi di realizzazione di queste iniziative.

Bergamo. La luce nel Villaggio di Comunità si accenderà a giorni, mentre il polo dell’infanzia aprirà le sue porte a settembre. L’operazione di rigenerazione urbana da oltre 20 milioni di euro nell’istituto ex Sacro Cuore in via Ghirardelli, acquistato dall’allora Redo Sgr (oggi Near sgr), si avvia così verso la sua conclusione. L’intervento sul complesso incastionato tra via Baioni e lo stadio ha attraversato diverse peripezie, come l’esondazione del Morla del 9 settembre 2024, che nella zona ha causato danni per milioni di euro tra condomini e attività commerciali. Proprio davanti all’ingresso di via Baioni, nelle ore dopo l’alluvione erano stati ammassati detriti e macerie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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