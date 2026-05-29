Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2026

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 29 maggio 2026, ha portato alla scoperta dei numeri vincenti. I numeri estratti sono stati comunicati alle ore 20:00 e sono disponibili sul sito ufficiale. Nessun jackpot è stato assegnato, mentre alcuni premi minori sono stati distribuiti tra i giocatori che hanno azzeccato le combinazioni parziali. Le vincite sono state registrate e i premi saranno consegnati secondo le procedure standard.