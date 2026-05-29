Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 29 maggio 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi, 29 maggio 2026, ha portato alla scoperta dei numeri vincenti. I numeri estratti sono stati comunicati alle ore 20:00 e sono disponibili sul sito ufficiale. Nessun jackpot è stato assegnato, mentre alcuni premi minori sono stati distribuiti tra i giocatori che hanno azzeccato le combinazioni parziali. Le vincite sono state registrate e i premi saranno consegnati secondo le procedure standard.
Estrazione Eurojackpot di oggi 29 maggio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 43esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 22.05.2026
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TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 5+2 [1] - € 120.000.000 - Realizzato in REP. CECA Punti 5+1 [5] - € 4.042.351 - Realizzati in GERMANIA 4 e NORVEGIA 1 EUROJACKPOT prossima estrazione € 10.000.000 facebook
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