Emanuel Caserio attore de Il paradiso delle signore piange la morte del padre | Eppure proverò a chiamarti

Notizia in breve

Un uomo è morto ieri sera in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco. La sua famiglia ha confermato il decesso, avvenuto dopo giorni di ricovero. Emanuel Caserio, noto attore televisivo, ha annunciato pubblicamente la perdita. Caserio ha scritto sui social di aver provato a chiamare il padre prima della sua scomparsa. La famiglia sta organizzando i funerali, mentre amici e colleghi hanno espresso cordoglio.