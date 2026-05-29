Emanuel Caserio attore de Il paradiso delle signore piange la morte del padre | Eppure proverò a chiamarti
Un uomo è morto ieri sera in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco. La sua famiglia ha confermato il decesso, avvenuto dopo giorni di ricovero. Emanuel Caserio, noto attore televisivo, ha annunciato pubblicamente la perdita. Caserio ha scritto sui social di aver provato a chiamare il padre prima della sua scomparsa. La famiglia sta organizzando i funerali, mentre amici e colleghi hanno espresso cordoglio.
Grave lutto per l’attore Emanuel Caserio, celebre per aver interpretato a lungo il personaggio di Salvatore Amato nella fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore. L’artista ha annunciato sui propri canali social la scomparsa dell’amato padre. La tragedia riapre una ferita dolorosissima per la famiglia, colpita vent’anni fa dalla perdita del fratellino Edoardo, morto a soli 9 anni a causa della stessa malattia. Morto il padre di Emanuel Caserio La notizia del decesso è stata comunicata dall’attore attraverso un toccante post su Instagram, accompagnato da un carosello di immagini molto significative. Il post si apre con una fotografia recente... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Il Paradiso delle Signore Cosa Aspettarsi dalla Undicesima Stagione
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