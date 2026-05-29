Firenze, 29 maggio 2026 - Il 3 giugno Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, torna con la presentazione del libro 'Eleonora di Toledo e le donne del Rinascimento tra moda, fede e potere' di Giovanna Dolfi e della casa edtrice Angelo Pontecorboli. Oltre all'autrice Giovanna Dolfi sarà presente Giovanni Fittante, in un dialogo dove si potrà partecipare liberamente accedendo da viale Strozzi: l'evento inizierà alle 18.30. Parteciperanno anche l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Marco Stella. Verranno svolte lettura di alcuni bravi a cura dell'attrice Barbara Rizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eleonora di Toledo e le donne del Rinascimento, a Villa Vittoria il libro di Dolfi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prima fu dolce, poi le mise una corda al collo... Fu uno SHOCK per l'intera Europa...

Notizie e thread social correlati

Si apre Villa Vittoria Cultura: il 27 maggio la presentazione del libro di Vannino ChitiIl 27 maggio si terrà a Firenze la presentazione di un nuovo libro scritto da Vannino Chiti, evento che segna l’inizio della stagione 2026 di Villa...

Invito a corte: Eleonora di Toledo e Cosimo I De Medici, magnifica coppia ducaleUn invito a entrare nel mondo della storia, dove Eleonora di Toledo e Cosimo I de Medici sono protagonisti di un'epoca ricca di sfarzo e intrighi.

Argomenti più discussi: Continuità e innovazione: torna Villa Vittoria Cultura; Si apre Villa Vittoria Cultura: il 27 maggio la presentazione del libro di Vannino Chiti; Presentato il restauro della Madonna con Bambino.; La Madonna con Bambino. Il restauro dell’affresco a carico di un’associazione.

#dalterritorio #eventi @CittaMetro_FI Palazzo Medici Riccardi e il fascino indiscreto della moda di Cosimo I ed Eleonora di Toledo. L'evento con la storica dell'arte Giovanna Lazzi e Ruth Cárdenas poetessa e scrittrice venerdì 22 maggio alle 16.30 INFO: tinyur x.com

Penso che questa sia una bella incisione di Eliza Sebastian, cattura così bene la sua gentilezza e dignità! Era conosciuta per i suoi grandiosi ingressi e i vestiti dai colori vivaci (di cui purtroppo non abbiamo foto!) reddit