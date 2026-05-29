Eleonora di Toledo e le donne del Rinascimento a Villa Vittoria il libro di Dolfi

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze, 29 maggio 2026 - Il 3 giugno Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, torna con la presentazione del libro 'Eleonora di Toledo e le donne del Rinascimento tra moda, fede e potere' di Giovanna Dolfi e della casa edtrice Angelo Pontecorboli. Oltre all'autrice Giovanna Dolfi sarà presente Giovanni Fittante, in un dialogo dove si potrà partecipare liberamente accedendo da viale Strozzi: l'evento inizierà alle 18.30. Parteciperanno anche l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Marco Stella. Verranno svolte lettura di alcuni bravi a cura dell'attrice Barbara Rizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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