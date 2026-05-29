Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di giugno 2026

A giugno 2026, Edizioni BD e J-POP Manga annunciano le nuove uscite incentrate sul tema del Pride. Le novità includono diversi titoli di manga e fumetti che trattano storie di amore e relazioni tra personaggi appartenenti alla comunità LGBTQ+. Le pubblicazioni sono previste per il mese e sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali delle case editrici. La presentazione delle uscite è avvenuta in un contesto di promozione del mese dedicato alla celebrazione dei diritti e delle identità.

Il mese del Pride non può che aprirsi all’insegna del romanticismo e dell’amore in tutte le sue forme e sfumature! J-POP Manga presenta a giugno due nuove serie dove il gioco della seduzione incontra il fantastico: il BL horror Lo Spettro di Kurose Kun e il romantasy Una meteora tra i fiori, la storia sentimentale tra un vampiro e una dolce ragazza umana. Esce a giugno anche Love in the palm of his hand, il racconto della relazione inaspettata tra uno studente d’arte drammatica e un ragazzo sordomuto. Un amore dolce e delicato che va oltre le parole e si articola nella morbida gestualità del linguaggio dei segni. Inaspettato è anche il colpo... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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