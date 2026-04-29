Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di maggio 2026

Edizioni BD e J-POP Manga hanno annunciato le novità in uscita per maggio 2026. Tra i nuovi titoli ci sono opere autoriali, volumi da collezione e l’avvio di serie shonen e slice of life. La programmazione include sia storie di autori noti sia pubblicazioni di nuovi titoli che si aggiungono alle collezioni esistenti. Gli appassionati di manga potranno trovare diverse proposte per il mese in arrivo.

Tra titoli autoriali, volumi da collezione e l’inizio di scoppiettanti serie shonen e slice of life, maggio sarà un mese che sorprenderà sia i collezionisti che i lettori alla ricerca di nuove storie! Occidente e Oriente si incontrano nell’ambizioso progetto Nanbanjin firmato da due leggende viventi del fumetto: Cyirl Pedrosa ( Tre Ombre ) e Taiyo Matsumoto ( Tekkon Kinkreet, I gatti del Louvre, Tokyo Higoro ). Si dovrà attendere l’autunno per l’uscita del volume, ma a maggio sarà possibile stringere tra le mani i Quaderni di Nanbanjin, due albi che raccolgono tavole preparatorie, sketch e appunti dei due artisti. Tutti contenuti extra totalmente inediti che non saranno presenti nell’opera finale.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di maggio 2026 Notizie correlate Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di marzo 2026Mentre le giornate si allungano e le temperature salgono ricordandoci che la primavera è sempre più vicina, J-POP Manga presenta nuove serie tutte da... Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di aprile 2026Inizia un periodo “caldo”, e non solo per le temperature in salita ma anche per le tante novità e sorprese in arrivo durante il prossimo mese! Si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Novità maggio di Edizioni BD & J-POP Manga; J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (27 aprile-3 maggio 2026); J-Pop Manga – Le uscite dal 27 aprile al 3 maggio 2026; J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (20–26 aprile 2026). Edizioni BD & J-POP Manga: le novità del mese di luglio!Con luglio arrivano tante attesissime novità in libreria, fumetteria e negli store online per EdizioniBD e J-POP Manga: Beyond the Clouds, Tsugumi Project 1, Lady Oscar Collection – Le Rose di ... quotidianpost.it Le novità Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2022Mancano sempre meno giorni all'avvio della nuova edizione di Lucca Comics and Games 2022 e gli annunci riguardo continuano ad arrivare come un fiume in piena. Scopriamo insieme tutte le novità che ci ... tomshw.it Buongiorno, ecco le prime pagine de "Il Piccolo" oggi in edicola - edizioni di Trieste e di Gorizia-Monfalcone - facebook.com facebook Alcuni piccoli capolavori realizzati nelle passate edizioni de "La Scuola allo Stadio" per celebrare la Giornata Mondiale del Disegno atalanta.it/news/l-atalant… #WorldDrawingDay #GoAtalantaGo x.com