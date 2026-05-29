ecosistemi artificiali la mostra collettiva da rosy boa

Arezzo ospita una mostra collettiva dedicata agli ecosistemi artificiali, con sessanta opere realizzate da tredici artisti. La mostra, aperta dal 29 maggio 2026, presenta una varietà di lavori che esplorano una geografia visiva in costante evoluzione. La mostra si svolge presso la galleria Rosy Boa e rimarrà visitabile per un certo periodo. L’esposizione si concentra sulla rappresentazione di ambienti creati dall’uomo e della loro trasformazione nel tempo.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Sessanta opere, 13 artisti e una geografia visiva in continua trasformazione. Ecosistemi Artificiali a perta dal 30 maggio 2026 riunisce le pratiche di un gruppo eterogeneo di artisti appartenenti al progetto bolognese di nome Galleria Diffusa, realtà indipendente che sceglie il movimento, l’attraversamento e l’occupazione temporanea degli spazi come forma di ricerca e presenza. La mostra a Rosy Boa si sviluppa come un ambiente ibrido in cui corpi, materia e immaginario urbano entrano in tensione costante. Sculture monumentali in cartone riciclato raffigurano figure femminili nel momento della trasformazione: organismi sospesi tra anatomia umana e proliferazione vegetale, tra vulnerabilità biologica e possibilità evolutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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