Ecco il primo colpo del Napoli di Allegri

Da gbt-magazine.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha offerto 15 milioni di euro più bonus per acquistare Anan Khalaili, mentre i belgi chiedono 20 milioni. L’affare potrebbe essere il primo colpo di mercato della prossima estate.

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Anan Khalaili al Napoli: le cifre. Queste le cifre dell’affare  Anan Khalaili  al  Napoli, che secondo  Il Mattino  potrebbe essere il primo colpo dell’estate: “ I belgi vogliono 20 milioni, il Napoli ne offre 15 più i soliti bonus. Ma  l’intesa con il papà del ragazzo  cresciuto nel Maccabi Haifa è  praticamente raggiunta:  5 anni a 1,5 milioni di euro. Anan ha una storia speciale: Majid, il padre, ex portiere, ha giocato non solo nella Serie B israeliana con il Beitar Haifa, ma anche nella massima serie palestinese, vestendo le maglie di Jabal Al-Mokabber e Shabab Al-Khadr. Il figlio ora è una delle stelle della nazionale israeliana.  Il primo colpo dell’estate sarà lui: a meno che non arrivi l’altolà del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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