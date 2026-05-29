ecco il primo colpo del napoli di allegri

Anan Khalaili al Napoli: le cifre. Queste le cifre dell’affare Anan Khalaili al Napoli, che secondo Il Mattino potrebbe essere il primo colpo dell’estate: “ I belgi vogliono 20 milioni, il Napoli ne offre 15 più i soliti bonus. Ma l’intesa con il papà del ragazzo cresciuto nel Maccabi Haifa è praticamente raggiunta: 5 anni a 1,5 milioni di euro. Anan ha una storia speciale: Majid, il padre, ex portiere, ha giocato non solo nella Serie B israeliana con il Beitar Haifa, ma anche nella massima serie palestinese, vestendo le maglie di Jabal Al-Mokabber e Shabab Al-Khadr. Il figlio ora è una delle stelle della nazionale israeliana. Il primo colpo dell’estate sarà lui: a meno che non arrivi l’altolà del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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