Per la primavera-estate 2026, le gonne più in voga saranno quelle drappeggiate, asimmetriche e caratterizzate da volumi originali. Questi capi si distinguono per il loro taglio scultoreo e il design innovativo, destinati a catturare l’attenzione nel guardaroba femminile. La tendenza si concentra su forme che combinano movimento e struttura, valorizzando la silhouette con dettagli audaci e creativi.

Una cosa è certa. Parlando di capi moda, per la bella stagione ad attrarre l’attenzione saranno le gonne drappeggiate, asimmetriche, dai volumi inediti. Gonne pareo o a portafoglio diventano sculture che sembrano arrivare dall’Antica Grecia. Plissettature ad arte giocano con orli che cambiano secondo il proprio capriccio. Ed effetti goffrati diventano il pretesto per virtuosismi sartoriali. Qualunque panneggio, piega o nodo che sappia come farsi notare sarà ben accetto. Spaziando tra le lunghezze e i materiali. Lo hanno dimostrato le sfilate primavera estate 2026, lanciando in passerella i modelli più disparati e facendo salire la voglia di indossarne subito uno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco come come abbinare questo pezzo cult del 2026 dal fascino scultoreo

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