Ebola Meloni all' Ue | Rafforzare la vigilanza alle frontiere Bruxelles | Pronti ad agire

Notizia in breve

Dopo l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda, il governo italiano ha chiesto all’Unione europea di rafforzare i controlli alle frontiere. La richiesta prevede l’adozione di regole comuni per gestire gli arrivi provenienti dalle aree colpite dal virus. Bruxelles ha risposto dichiarando di essere pronta ad agire per coordinare le misure di sicurezza e prevenzione.