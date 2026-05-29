Ebola Meloni all' Ue | Rafforzare la vigilanza alle frontiere Bruxelles | Pronti ad agire
Dopo l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda, il governo italiano ha chiesto all’Unione europea di rafforzare i controlli alle frontiere. La richiesta prevede l’adozione di regole comuni per gestire gli arrivi provenienti dalle aree colpite dal virus. Bruxelles ha risposto dichiarando di essere pronta ad agire per coordinare le misure di sicurezza e prevenzione.
AGI - In seguito all'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione europea e del Consiglio Ue e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione europea. Nel fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo una squadra di esperti dell’Istituto Spallanzani per fornire assistenza al paese impegnato a fronteggiare l'epidemia di ebola. 🔗 Leggi su Agi.it
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L'Italia chiede all'UE di rafforzare la vigilanza alle frontiere
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