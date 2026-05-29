Ebola lItalia invierà esperti in Congo

L’Italia ha deciso di inviare una squadra di esperti a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per affrontare l’emergenza Ebola. La missione è finalizzata a supportare le autorità locali nella gestione della crisi e nel contenimento del contagio. La squadra partirà nelle prossime ore e si occuperà di attività di assistenza tecnica, sorveglianza e formazione del personale sanitario. La decisione è stata comunicata dalle autorità italiane senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità dell’intervento.

L’Italia si muove per arginare l’epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, “già questo fine settimana – grazie al lavoro della Farnesina, del ministero della Salute, della Protezione civile e dell’Aise – l’Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell’Istituto Spallanzani, per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali, e rafforzare la sorveglianza epidemiologica”. Nel comunicato, Palazzo Chigi sottolinea che “il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al presidente di turno dell’Ue Nikos Christodoulides, al presidente del Consiglio europeo António Costa e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen” sul tema Ebola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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