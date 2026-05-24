L’epidemia di Ebola in Congo ha raggiunto 204 morti su 867 casi sospetti, distribuiti in tre province. Il ministero della Salute locale ha confermato l’aumento dei decessi, mentre gli esperti avvertono che ignorare questa minaccia potrebbe avere ripercussioni anche in Europa. La situazione rimane critica, con l’epidemia in continuo aggravamento.

L’ epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua ad aggravarsi. Il ministero della Salute congolese ha aggiornato il bilancio a 204 decessi su 867 casi sospetti, distribuiti in tre province del Paese. Il dato supera quello comunicato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità solo il giorno precedente, che contava 177 morti su 750 casi. L’epicentro rimane nelle aree rurali del Paese, dove il virus circola senza rallentare e le strutture sanitarie faticano a reggere il peso dell’emergenza. L’agenzia sanitaria dell’Unione Africana, Africa Cdc, ha lanciato un allarme preciso: sono dieci i Paesi attualmente a rischio di contagio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola in Congo: i morti salgono a 204, gli esperti: “Sbagliato ignorare la minaccia per l’Europa”

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