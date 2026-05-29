In Congo, un paziente infetto da Ebola si è ripreso, segnando il primo caso di guarigione documentato. L’Italia ha annunciato l'invio di esperti per supportare le operazioni di contenimento. La dottoressa che era stata esposta al virus è risultata negativa ai test. La premier ha chiesto all’Unione Europea di intensificare i controlli sugli arrivi provenienti dalle aree colpite.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il Paese africano "ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso", ha dichiarato ai giornalisti Anais Legand dell'Oms, aggiungendo che si trattava del "primo caso"., È arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, la speranza dal Congo: primo caso di guarigione | L'Italia invierà esperti | Negativa la dottoressa esposta al virus

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Ebola outbreak in Congo: Life at the Goma Gisenyi/Rubavu Border

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