Turchitto saluta FdI e approda tra le fila del generale Vannacci

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Turchitto, consigliere al Porto-Saragozza, ha lasciato Fratelli d’Italia e si è unito a Futuro Nazionale, entrando tra le fila del generale Vannacci.

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C’è un nuovo nome tra le fila di Roberto Vannacci. Antonio Turchitto (foto), consigliere al Porto-Saragozza, lascia Fratelli d’Italia e approda in Futuro Nazionale. Il movimento del generale anche a Bologna sta prendendo piede: "Da tempo ho manifestato un forte disagio, misto ad amarezza e delusione, per posizioni e metodologie non condivise con la dirigenza del partito a cui, da tempo, esprimo il mio ‘malcontento’ – dice Turchitto in una nota di addio ai meloniani –. A poco più di un anno dalle elezioni, in che modo è stata concretizzata una vera alternativa alla Giunta Lepore che ha perso fiducia e credibilità? La direzione intrapresa è decisamente diversa da quella per cui decisi di entrare in FdI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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