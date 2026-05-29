Donna trovata in fin di vita in casa dai parenti indagano i carabinieri | l' ipotesi del gesto estremo

Una donna di circa 40 anni è stata trovata in condizioni critiche nella sua abitazione a Melegnano, nel Milanese. I parenti hanno chiamato i soccorsi, che hanno trovato la donna in fin di vita. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, con l’ipotesi di un gesto estremo. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Una mattina di dramma e apprensione quella vissuta oggi a Melegnano, nel Milanese. Una donna di circa 40 anni è stata rinvenuta gravemente ferita all'interno della propria abitazione. A trovarla sono stati i familiari della donna che, al loro rientro in casa, si sono trovati di fronte alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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DONNA TROVATA MORTA IN CASA, IL MARITO INDAGATO: «NON L'HO UCCISA IO». I DUBBI DELLA FAMIGLIA

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