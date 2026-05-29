Ciccone ha sorpassato Vingegaard nella classifica della maglia azzurra durante la tappa nelle Dolomiti. È riuscito a recuperare il distacco sul Falzarego grazie a un'azione decisa in salita. La sua strategia ha messo in difficoltà il leader della classifica, che ha perso terreno rispetto al corridore italiano. La manovra di Ciccone ha portato a un cambio nella posizione della maglia azzurra, con il corridore che ora si trova davanti rispetto a Vingegaard.

? Punti chiave Come ha fatto Ciccone a recuperare il distacco sul Falzarego?. Perché la strategia di Ciccone ha messo in crisi Vingegaard?. Chi può ancora sottrarre la maglia azzurza all'abruzzese sui Piani di Pezzé?. Quanto distacco ha creato l'italiano nella classifica dei migliori scalatori?.? In Breve Ciccone conquista tre GPM tra Passo Duran, Coi e Forcella Staulanza.. Einer Rubio supera l'abruzzese sul Passo Falzarego senza impatto sulla classifica.. Ciccone raggiunge 267 punti superando i 214 di Jonas Vingegaard.. Ultimo test decisivo previsto sul traguardo GPM dei Piani di Pezzé.. Giulio Ciccone scatenato in fuga oggi nelle Dolomiti: l’abruzzese della Lidl-Trek ha conquistato tre dei quattro Gran Premi della Montagna previsti, ribaltando la classifica per la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolomiti, Ciccone scatenato: sorpassa Vingegaard nella maglia azzurra

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