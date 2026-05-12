Classifica Giro d’Italia 2026 | Ciccone è maglia rosa! Pellizzari accorcia su Vingegaard

Durante la tappa in Calabria del Giro d’Italia 2026, Giulio Ciccone ha preso la testa della classifica generale, indossando ora la maglia rosa. Pellizzari ha ridotto lo svantaggio nei confronti di Vingegaard, avvicinandosi alla leadership. La classifica ufficiale mostra Ciccone al primo posto, seguito da Pellizzari e Vingegaard. La corsa continua con i ciclisti che si preparano alle prossime tappe.

La rosa è sua. Giulio Ciccone, capitano della Lidl-Trek, indossa la maglia rosa del Giro d’Italia 2026 dopo una quarta tappa esplosiva tra i tornanti calabresi. Sulla strada verso Cosenza, il “Cicco” non vince allo sprint – gloria all’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (UAE) – ma conquista il comando con l’intelligenza tattica di chi conosce ogni curva del mestiere. Terzo al traguardo, alle spalle di Narvaez e dello svizzero Jan Christen, Ciccone scavalca la classifica con un margine di quattro secondi: il minimo indispensabile in una Corsa Rosa che si preannuncia una lama affilata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Classifica Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4? su VingegaardL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla...

Classifica Giro d’Italia 2026: sorpresa Silva in maglia rosa, Bernal guadagna su Pellizzari e VingegaardLa seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando...

Argomenti più discussi: Classifica Giro d'Italia 2026; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!; FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova.

Il Podcast del #GirodItalia - @53x11podcast - Tappa 4 Sulla prima salita vera in Italia saltano tutti i velocisti e la Maglia Rosa. Ciccone gioca di tattica e si prende il primato in classifica! ?? Torna al successo Jhonatan Narváez dopo i mesi difficili ?: spreaker. x.com

[Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza reddit

Le classifiche del Giro d’Italia 2026 aggiornate: Ciccone in Maglia RosaLa classifica generale del Giro d’Italia 2026, Silva è in Maglia Rosa. Tutti gli aggiornamenti tappa dopo tappa anche delle altre classifiche: Maglia Azzurra, Ciclamino e Bianca. fanpage.it