Il film diretto da Steven Spielberg sta ricevendo commenti positivi da parte di critica e pubblico, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. La pellicola è descritta come un mix di inseguimenti, storia d’amore e mistero, e viene definita come un viaggio emozionante. Non sono stati ancora condivisi dettagli specifici sulla trama o sui contenuti, ma l’accoglienza iniziale sembra essere favorevole.

“Un fitto giro sulle montagne russe che mescola film di inseguimento, storia d’amore e mistero”. Secondo quanto riporta The Hollywood reporter, il film attesissimo diretto da Steven Spielberg sta ricevendo dei precoci elogi da critica e pubblico. E questo sin dalla primissima visione. Il film sci-fi sulla minaccia aliena promette grandi emozioni, quelle a cui Spielberg ci ha abituati, ma con un lodevole apparato tecnico senza precedenti. L’elogio dei giornalisti. Le prime recensioni sui social media di giornalisti e critici che hanno visto le proiezioni in anteprima del film Universal dicono che il film di fantascienza è uno dei migliori del regista da anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Disclosure Day’, le prime reazioni del pubblico e la teoria del complotto con i file UFO

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Disclosure Day Trailer Reaction Led by Emily Blunt and Josh OConnor Fans Are Obsessed

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