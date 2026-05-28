Il trailer finale del nuovo film di Steven Spielberg, un’opera di fantascienza, mostra alieni tra gli umani. Le prime reazioni online definiscono il film come il più strano mai realizzato dal regista. L’anteprima ha suscitato commenti contrastanti tra i critici, senza yet specificare ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alla data di uscita o alla produzione del film.

Gli alieni sono tra noi, come svela il trailer finale del nuovo sci-fi di Steven Spielberg la cui anteprima ha scatenato sul web le prime reazioni della critica. Cosa ne pensa la critica del nuovo film di Steven Spielberg? A giudicare dalle prime reazioni, Disclosure Day si preannuncia un film oscuro, "strano", ma assolutamente coinvolgente e forte di una travolgente performance di Emily Blunt. Critica entusiasta per la pellicola interpretata da Blunt e Josh O'Connor che racconta cosa potrebbe accadere se ricevessimo le prove del fatto che non siamo soli nell'universo. E mentre il nuovo trailer (che trovate più sotto) anticipa misteri e scene parossistiche, diamo uno sguardo ai giudizi dei media americani sul film in uscita nei cinema italiani l'11 giugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disclosure Day, per le prime reazioni è "il film più strano mai realizzato da Steven Spielberg"

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Disclosure Day - Official Trailer Reaction | Steven Spielberg

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Poster ufficiale IMAX per 'Disclosure Day' di Steven Spielberg reddit

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