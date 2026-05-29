Dimentica il tramezzino il Katsu-sando è il panino del momento | storia del piatto giapponese e dove mangiarlo

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il katsu-sando, un panino giapponese, sta diventando popolare in Italia. È composto da una fetta di carne impanata, tipicamente di maiale, inserita tra due fette di pane bianco. Questo piatto tradizionale giapponese, noto come katsu-sando, sta attirando l’attenzione dei consumatori locali. Sono aumentate le aperture di negozi specializzati e punti vendita che offrono questa specialità. La sua diffusione si accompagna alla crescente domanda di cucina giapponese nel paese.

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Il katsu-sando è il panino del momento. Direttamente dal Giappone, sta conquistando l’Italia con la sua semplicità. Nato tra influenze occidentali e cultura giapponese, unisce cotoletta di maiale, pane soffice e salsa tonkatsu in una formula ormai iconica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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