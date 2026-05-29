Del Bigtree a Come States? — MAHA vaccini e libertà sanitaria

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova puntata di “Come States?” Eleonora Tomassi intervista Del Bigtree, produttore televisivo e giornalista investigativo noto nel movimento sanitario statunitense vicino a Robert Kennedy Jr. La conversazione si concentra su temi come i vaccini, le politiche sanitarie e le libertà individuali. Bigtree discute di questioni legate alla trasparenza sui vaccini e alle restrizioni sanitarie, senza approfondire aspetti legali o nomi specifici.

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Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Del Bigtree, produttore televisivo, giornalista investigativo e una delle figure più influenti del movimento sanitario americano vicino a Robert Kennedy Jr. Al centro della conversazione, il suo documentario presentato in Italia e il percorso che lo ha portato negli anni a occuparsi di vaccini, salute pubblica e libertà sanitaria, fino a diventare il fondatore e volto di “The HighWire”, uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti su questi temi. Spazio poi al rapporto con Robert Kennedy Jr. e al movimento MAHA (“Make America Healthy Again”), che secondo Bigtree sta cambiando il dibattito sanitario e politico americano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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