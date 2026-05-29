I farmaci biologici per malattie come la poliposi nasale e l'asma saranno somministrati ogni sei mesi. La modifica riguarda le modalità di somministrazione di questi farmaci, che finora potevano richiedere frequenze diverse. La notizia è stata comunicata da un esperto dell'università di Perugia, che ha evidenziato come questa novità possa influire sul trattamento dei pazienti.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "I farmaci biologici hanno rivoluzionato il trattamento di alcune malattie croniche, come la poliposi nasale e l'asma. Tuttavia, l'innovazione in questo campo non si è fermata: le nuove tecnologie e le modifiche nella struttura molecolare di questi farmaci stanno aprendo la strada allo sviluppo di biologici con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente disponibili, in particolare per quanto riguarda la durata d'azione e l'interazione con il target terapeutico". Così Eugenio De Corso, professore associato dell'università degli Studi di Perugia, nell'ambito del Congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCf), in corso fino al 30 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Corso (UniPg): "Nuovi biologici verso somministrazioni ogni 6 mesi"

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