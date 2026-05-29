Nel venerdì del Gran Premio d’Italia di MotoGP, si è evidenziato che Marc Marquez dovrà concentrarsi sul ritrovare fiducia alla guida tra Mugello e Ungheria. Le dichiarazioni di Davide Tardozzi indicano che il pilota spagnolo dovrà lavorare su se stesso per migliorare le sensazioni in sella. La giornata ha mostrato diverse sfide per i piloti, con molte novità e dati da analizzare in vista delle prossime gare.

Il venerdì del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, ha proposto numerosi spunti interessanti. Tra questi, senza ombra di dubbio, il rientro in pista di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha fatto il suo ritorno ufficialmente dopo l’infortunio occorso nella Sprint Race di Le Mans e la doppia operazione a piede destro e spalla che lo hanno costretto a saltare il fine settimana del Montmelò. Il Cabroncito è tornato in azione al Mugello, una delle piste più complicate a livello fisico dell’intero calendario e ha dato subito la nettissima impressione di non voler minimamente forzare o correre rischi. Nella FP1, che vedeva ancora chiazze di umido sull’asfalto, ha scelto di progredire giro dopo giro, quindi nel corso delle pre-qualifiche ha spinto nel finale per assicurarsi la top10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi “frena” Marc Marquez: “Tra Mugello e Ungheria dovrà solo ritrovare fiducia alla guida”

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