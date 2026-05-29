Sepp Kuss del Team Visma ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 151 km tra Feltre e Alleghe. Davide Piganzoli ha dichiarato di essere stato un po’ stanco durante la tappa e ha espresso speranza per la prossima tappa.

Lo statunitense Sepp Kuss del Team Visma si aggiudica la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km. L’americano, a ruota per tutto il giorno, scatta sull’ultima salita, rimonta di prepotenza Giulio Ciccone e arriva al traguardo da solo. Per il Team Visma Lease a Bike si tratta del quinto successo, il primo di un corridore dopo il poker calato da Jonas Vingegaard, padrone incontrastato della corsa. Kuss entra così nel novero dei corridori che hanno vinto una tappa nei tre grandi giri. Il trionfo della formazione olandese si completa con il tranquillo controllo della corsa da parte della Maglia Rosa che nel finale risponde in scioltezza al tentativo di allungo dell’austriaco Felix Gall. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli lotta per la maglia bianca: “Oggi ero un po’ stanco. Speriamo vada bene domani”

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Davide Piganzoli: “Oggi ero un po’ stanco. Speriamo vada bene domani”Sepp Kuss, atleta del Team Visma, ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, da Feltre ad Alleghe, lunga 151 km.

Vingegaard: ” Ho attraversato bene la tappa. Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma”Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da Cassano d’Adda ad Andalo, il danese Michael Valgren ha vinto la frazione.

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