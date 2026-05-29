Dalla memoria alla rinascita | studenti protagonisti alla Fucina dei Talenti

La Fucina dei Talenti, spazio simbolo della memoria cittadina, si rinnova attraverso iniziative di arte, partecipazione e inclusione. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, che hanno contribuito alla rinascita del luogo con progetti e attività. La struttura, storicamente legata alla memoria locale, oggi funziona come centro di espressione culturale, coinvolgendo diverse fasce di pubblico e promuovendo il senso di comunità.

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