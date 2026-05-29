Una ginnasta ucraina ha interrotto l’esecuzione dell’inno russo durante una competizione, contestando la presenza di atleti russi e bielorussi nelle gare internazionali. La atleta, ex profuga in Italia, ha fatto il gesto durante la premiazione, attirando l’attenzione dei presenti. La sua azione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre le polemiche sui ritorni degli atleti russi continuano a dividere opinioni nel mondo dello sport.

Non si placano le polemiche per il ritorno degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali. Mentre in sempre più discipline sportive vengono progressivamente riammessi alle competizioni, montano le proteste da parte degli atleti ucraini, che vedono in questa scelta una normalizzazione inaccettabile della guerra ancora in corso. La protesta di Krainska è virale. L’ultima plateale contestazione arriva dai Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica disputati a Varna, in Bulgaria, dove due giovani atlete ucraine hanno dato vita a una protesta simbolica durante la cerimonia di premiazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariya Muzychenko RG Media (@muzychenko. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da profuga in Italia a campionessa: chi è Sofia, la ginnasta ucraina che ha contestato l’inno russo (video)

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