L’attuale ct dell’Austria ha incluso nella sua richiesta al Milan la nomina di un nuovo allenatore. Tra i nomi citati ci sono Jaissle, Glasner, Schmidt e Hütter, tutti allenatori noti nel panorama calcistico. La discussione riguarda la scelta del tecnico per la squadra, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità della decisione. La richiesta si inserisce in un quadro di consultazioni e valutazioni in corso.

La storia si ripete. O meglio, si ripetono le regole d'ingaggio: Ralf Rangnick, per sposare il progetto di rinascita rossonero, chiede praticamente le stesse cose che chiedeva ai tempi del primo abboccamento di sei anni fa. Ovvero portare con sé un piccolo esercito di collaboratori e avere carta bianca su tutto ciò che lo circonda. Stavolta, poi, c'è una richiesta in più. E non è esattamente un dettaglio: se all'epoca il tedesco sarebbe arrivato nelle vesti di allenatore, in questo caso l'allenatore intende sceglierlo lui, in qualità di responsabile dell'area tecnica. Giova ricordare che, fra i vari motivi per cui il suo arrivo nel 2000 sfumò, ci fu anche l'eccessiva pretenziosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Jaissle e Glasner a Schmidt e Hütter: tutti gli allenatori della galassia Rangnick

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