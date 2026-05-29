Cristina D’Avena spunta l’ipotesi Sanremo | Serve il pezzo giusto

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si parla di una possibile partecipazione di Cristina D’Avena a Sanremo. La cantante ha dichiarato che ci vorrebbe il brano giusto per affrontare il festival. La sua presenza in gara è un’ipotesi che si ripresenta regolarmente, alimentata dai commenti e dalle indiscrezioni del pubblico e degli addetti ai lavori. Finora, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul progetto musicale che potrebbe portarla all’Ariston.

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Cristina D’Avena in gara a Sanremo? L’idea torna ciclicamente a far sognare il pubblico. Perché lei, in fondo, è una di quelle artiste che appartengono a tutti: a chi è cresciuto con le sue sigle, a chi le ha cantate alle feste, a chi ancora oggi la segue con l’affetto riservato a chi ha fatto parte della propria infanzia. E proprio per questo l’ipotesi di vederla sul palco dell’Ariston non suona affatto bizzarra. Anzi, sembra quasi una di quelle fantasie che prima o poi potrebbero diventare realtà. Intercettata durante Cartoons on the Bay, in corso a Pescara, la cantante ha parlato della possibilità di partecipare al Festival. Non ha detto no, ma ha spiegato che un’eventuale presenza a Sanremo andrebbe pensata con grande attenzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Cristina D’Avena, spunta l’ipotesi Sanremo: “Serve il pezzo giusto”
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