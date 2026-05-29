I dati mostrano che i giovani italiani affrontano un aumento del divario generazionale, con reddito, pensioni e accesso alla casa in calo. Il muro simbolico che devono superare per realizzarsi è cresciuto da 100 a 136 centimetri. La difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, le pensioni più basse e le difficoltà nel comprare una casa sono i principali ostacoli segnalati. I numeri indicano un peggioramento rispetto al passato.

Il muro che i giovani italiani devono scavalcare per potersi realizzare nella vita privata e in quella lavorativa ha ripreso ad alzarsi: ha raggiunto 136 centimetri, rispetto ai 100 centimetri del 2006 (anno di partenza), con un nuovo peggioramento che arriva dopo due anni di lieve miglioramento. Per i giovani italiani, a causa di ritardi “strutturali”, resta difficile aprire le porte d’ingresso al mercato del lavoro, per l’accesso all’abitazione, per la realizzazione di percorsi familiari e professionali stabili e duraturi. Segno di come le disuguaglianze tra generazioni si ampliano, non solo in termini di reddito e ricchezza, ma anche di aspettative di vita, benessere psicologico e accesso a servizi fondamentali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cresce il divario generazionale: per i giovani peggiorano reddito, pensioni e accesso alla casa

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