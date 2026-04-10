Negli ultimi tre anni, le famiglie della regione hanno visto aumentare il proprio reddito disponibile del 12,4%. Nonostante questa crescita significativa, il divario economico tra le diverse fasce della popolazione rimane elevato. I dati ufficiali mostrano che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, la regione ha registrato un incremento complessivo delle entrate familiari, confermando una tendenza di ripresa economica.

L’economia delle famiglie in Molise mostra una resilienza inaspettata, con un incremento del reddito disponibile del 12,4% registrato tra il 2021 e il 2024. Nonostante questa spinta positiva, la regione si attesta al 15° posto nella classifica nazionale con un valore pro capite di 18.660 euro per i consumatori, confermando un divario strutturale rispetto alle zone più avanzate del Paese. I dati raccolti dall’analisi DataView della Camera di Commercio delineano un territorio che sta cercando di superare le difficoltà causate dall’inflazione e dalle precedenti turbolenze economiche. La capacità di acquisto dei cittadini molisani ha beneficiato in modo determinante del settore occupazionale dipendente, che ha i propri compensi salire del 14,8% nello stesso triennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: il reddito familiare vola del 12%, ma il divario resta alto

In Irpinia e Sannio il reddito delle famiglie è in crescita, ma il divario con le aree più sviluppate restaCresce il reddito disponibile delle famiglie nelle province di Avellino e Benevento, con segnali positivi anche sul fronte del lavoro.

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