Creme e sieri con effetto freddo sono tra i prodotti più richiesti in estate, pensati per alleviare la sensazione di calore sulla pelle. Questi cosmetici vengono formulati con ingredienti che offrono un effetto rinfrescante e lenitivo, utili sia per il viso che per il corpo. Oltre alla cura della pelle, anche alcuni prodotti di make-up si sono adattati, includendo formule più leggere e rinfrescanti. La tendenza si concentra sulla ricerca di sensazioni di freschezza durante le alte temperature.

Le parole da ricercare in qualunque cosa si acquisti in questo periodo di afa sono due: effetto freddo, non difficili da scovare visto che i prodotti con questa peculiarità in commercio sono tanti. E se un tempo si concentravano principalmente sul corpo, adesso interessano anche il viso, e non solo in ambito skincare e suncare. Anche il trucco ha capito che se vuole essere gradito quando le temperature si alzano deve farsi di ghiaccio. Prodotti rinfrescanti per il corpo Estate ormai da tempo chiama Sol de Janeiro. Le acque profumate non hanno bisogno di presentazioni ma la vera chicca di quest’anno è la Body Badalada™ Skin Refresh Water Lotion Cheirosa 48™, una lozione leggerissima in gel acquoso, che oltre a idratare dona un’immediata sensazione di freschezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Creme e sieri effetto freddo, gli imperdibili da non farsi sfuggire per sopravvivere al caldo

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