A Crema, un uomo di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un’anziana con la falsa identità di maresciallo dei carabinieri. L’individuo ha sottratto circa 15.000 euro, tra cui le fedi nuziali del marito defunto della vittima. La truffa è avvenuta tramite una telefonata in cui si è spacciato per ufficiale dell’Arma. La polizia ha identificato e fermato il soggetto, che dovrà rispondere di truffa aggravata.

Un arresto dei Carabinieri di Crema, che hanno fermato un giovane di 22 anni residente in provincia di Milano, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una persona fragile. L’uomo avrebbe agito con la tecnica del finto carabiniere, simulando una rapina in gioielleria per ingannare le vittime. Le indagini e l’arresto del sospettato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che i militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno ricevuto notizia di un veicolo sospetto, collegato a un presunto autore di truffe ai danni di persone anziane. Le pattuglie sono state dislocate lungo le principali arterie stradali del territorio cremasco, con l’obiettivo di intercettare l’auto segnalata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crema, si finge maresciallo e ruba oro per 15mila euro a un'anziana, comprese le fedi nuziali del marito morto

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