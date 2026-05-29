In un'operazione contro il lavoro nero, 12 imprese edili sono state sospese. Durante i controlli, gli ispettori hanno riscontrato irregolarità in 18 delle 19 imprese ispezionate. Sono stati evidenziati rischi legati a mancanza di documentazione e condizioni di sicurezza non conformi. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali denunce o sanzioni. L'intervento ha coinvolto vari cantieri della zona, con verifiche su pratiche lavorative e rispetto delle normative.

? Domande chiave Come hanno fatto 18 imprese su 19 a presentare irregolarità?. Quali rischi concreti hanno scoperto gli ispettori nei cantieri locali?. Perché dodici aziende sono state sospese immediatamente dopo i controlli?. Quanto ammontano le sanzioni totali per il lavoro sommerso rilevato?.? In Breve 18 imprese su 19 esaminate nel settore edile presentano irregolarità rilevate dall'Ispettorato.. Sanzioni e maxisanzioni totali superano i 235.000 euro tra multe e lavoro sommerso.. 28 su 54 posizioni lavorative controllate risultano irregolari tra Cosenza e litorali.. Mancanze su DVR, Pos e dispositivi di sicurezza colpiscono 39 diverse prescrizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, blitz contro il lavoro nero: 12 imprese edili sospese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosenza - Lavoro nero, blitz dei controlli a Cosenza tra movida e aziende

Notizie e thread social correlati

Lavoro nero, blitz dei carabinieri: sospese due aziende, multe oltre i 50mila euroDurante un'operazione dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sono state sospese due aziende e contestate multe superiori ai 50.

Lavoro nero e sicurezza, blitz dei carabinieri: sospese tre attività. Sanzioni per oltre 220 mila euroI carabinieri del Nil hanno condotto un intervento in provincia di Rimini, concentrandosi su tre attività sospese e sanzionate per un totale...

Temi più discussi: Blitz al nuovo 'Pezzotto' invisibile: Cinemagoal! Perquisizioni e sequestri anche in Calabria, migliaia di soggetti coinvolti; Tirreno cosentino, smantellata rete dello spaccio, tra Calabria, Campania ed Emilia - I NOMI; Omicidio Denis Bergamini, chiesti in appello 23 anni per Isabella Internò; Il Cosenza Calcio e il modello tedesco: tra settore giovanile e realtà societaria sospesa.

Degrado e sicurezza urbana: blitz interforze. Raffica di controlli nell’area dell’Autostazione di #Cosenza - x.com

Maxi blitz contro il traffico illecito di rifiuti speciali tra Campania e PugliaOperazione coordinata dalla DDA di Bari: diciannove misure cautelari e circa novanta carabinieri impegnati per smantellare un presunto sistema di smaltimen ... infooggi.it

Blitz polizia contro il narcotraffico nel cosentino, 45 arrestiCatanzaro, 11 feb. (askanews) – Colpo al narcotraffico gestito dalla ‘ndrangheta a Cosenza. Con un’operazione la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale ... affaritaliani.it