Un dirigente si è dimesso prima della scadenza del contratto, senza ricevere un esonero. La decisione è stata presa in modo anticipato rispetto alla fine prevista del contratto. L'addio è avvenuto senza che ci fosse una revoca ufficiale o una sospensione formale. La partenza è avvenuta prima di eventuali scadenze contrattuali, senza coinvolgimento di procedure di licenziamento o esonero.

Nel momento in cui si lega a un club, si dice sempre così, un allenatore firma anche il suo esonero. Un rischio del mestiere che hanno sperimentato tanti. Pensate che nel corso di questa stagione, in pochi mesi, è toccato a due grandi della panchina. Luciano Spalletti, licenziato dalla Nazionale, con auto annuncio. A Max Allegri è toccata la stessa sorte a poche ore dalla fine del campionato: il quinto posto, dopo aver accarezzato il sogno scudetto, lo ha condannato a lasciare il Milan. Ma, come detto, è un destino comune a tanti. A Sarri è capitato, alla Juve, dopo aver vinto uno scudetto: l’ultimo dei bianconeri. A distanza di anni, e con i bianconeri fuori dalla Champions, sembra quasi incredibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte e l'arte dell'anticipo: viene, vince e se ne va. Senza esonero

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