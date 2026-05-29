Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | numerose le graduatorie già pubblicate AGGIORNATO

Sono state pubblicate diverse graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n. 29392025. La procedura riguarda le graduatorie relative a questa selezione e si stanno diffondendo i primi elenchi ufficiali. L’annuncio riguarda le posizioni aperte per l’inserimento di docenti nelle scuole secondarie, con aggiornamenti che continueranno nel prossimo periodo.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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