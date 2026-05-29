Como in Champions League | tra sogno e realtà Come adeguare stadio conti e rosa per non essere solo comparse

Il Como si prepara a partecipare alla Champions League, con l’obiettivo di evitare di essere solo una presenza di passaggio. La società sta pianificando interventi per adeguare lo stadio alle normative, rivedere i bilanci e rinforzare la rosa con nuovi acquisti. Questi interventi sono necessari per rispettare i requisiti richiesti dalla competizione e per competere in modo più competitivo. La preparazione si concentra su aspetti infrastrutturali, economici e sportivi, senza dettagli specifici sui tempi o sui costi.

Como in Champions League: tra sogno e responsabilità. Ecco come prepararsi per non essere semplici comparse. Il Como è pronto per la Champions, ma la qualificazione apre una partita nuova: adeguamenti allo stadio, vincoli finanziari UEFA e la necessità di inserire giocatori “formati in Italia” nella rosa per non ridurre la lista europea. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La storica qualificazione del Como alla Champions League spalanca opportunità ma impone vincoli tecnici e finanziari. La società ha già indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia come sede alternativa qualora il Sinigaglia non fosse omologato in tempo, mentre i lavori di adeguamento sono partiti immediatamente per rispettare i requisiti UEFA di Categoria 4. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il in Champions una realtà non un sogno, ma ....

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Il Como ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League all’ultima giornata di campionato. Un traguardo dal valore enorme, soprattutto se si considera che appena due anni fa il club festeggiava il ritorno in Serie A. Merito del lavoro di una so x.com

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