Moise Kean, attaccante classe 2000, potrebbe lasciare il club di appartenenza. Dopo settimane di voci di mercato, si registra una svolta inattesa sul suo futuro. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali trasferimenti. Kean è stato collegato a diversi club, senza che si siano definiti dettagli o accordi formali. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Arrivano novità importanti per il futuro di Moise Kean con il centravanti classe 2000 che, nelle scorse settimane, è stato accostato a diverse squadre. Svolta sul futuro di Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo una stagione difficile, soprattutto per alcuni contrattempi dal punto di vista fisico, per Moise Kean la prossima sarà necessariamente la stagione del rilancio con il centravanti desideroso di essere di nuovo decisivo. Stando a quanto riportato da Fiorentinauno.com, l’attaccante viola potrebbe restare almeno ancora un altro anno alla Fiorentina. Fabio Grosso, pronto a firmare con la società toscana, lo vorrebbe come punto fermo della propria squadra per cercare di riportare i viola in alto dopo una stagione complicata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo di scena Kean, svolta inaspettata sul futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Il vincitore sei tu”. Grande Fratello Vip, finale da colpo di scena: vittoria inaspettataL'ultima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con un risultato inaspettato, sorprendendo i telespettatori e i partecipanti.

Leggi anche: Mercato Napoli, colpo di scena sul futuro di Noa Lang: le ultime dalla Turchia

Argomenti più discussi: Fiorentina, colpo di scena in panchina: Grosso in pole, ma il vero colpo può arrivare dall’estero; Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni: Kean out, chi al posto di Parisi?; Fiorentina, estate calda sul mercato: tra cessioni eccellenti e il nodo Kean, ma ecco il caso più spinoso; Alessandro Bastoni Archivi.

Pubblica le tue ossessioni! reddit

Tutto è un colpo di culo. Nessuno merita davvero qualcosa. Devi sperare che duri il più a lungo possibile. Colpo di scena: non dura quasi mai…: l’ironia di Eleazaro ...Dalla fede che per lui da zero a diciannove anni la fede per me è stata il centro di tutto (ora mi trovo in un trentennio di sospensione, verso aprile 2031 riprenderò in mano l’argomento. Nel ... ilfattoquotidiano.it