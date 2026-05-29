Climatizzazione fuori uso alla scuola materna di Roveleto

Oggi si è diffusa la notizia che l’impianto di climatizzazione della scuola materna di Roveleto non funziona più. Un consigliere comunale ha inviato una comunicazione urgente al sindaco, evidenziando il problema. La segnalazione riguarda il mancato funzionamento del sistema di raffreddamento all’interno della scuola dell’infanzia. Nessun’altra informazione è stata resa nota su eventuali interventi o soluzioni in corso.

Il consigliere comunale e capogruppo del gruppo civico per Cadeo, Filippo Bruschi, ha inviato oggi una segnalazione urgente al sindaco di Cadeo per il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione presso la Scuola dell’Infanzia di Roveleto. «Negli ultimi giorni ho ricevuto segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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