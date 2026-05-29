Cinema Damàre torna a Castiglioncello con una rassegna di 10 film, accompagnata da attività di cineforum organizzate da ScreenWorld. L’evento si svolge all’aperto, vicino al mare, e permette di scegliere tra la visione dei film e il relax sulla spiaggia. La manifestazione rappresenta una proposta di intrattenimento estiva che combina cinema e ambiente marino, coinvolgendo il pubblico in serate dedicate alla cultura cinematografica.

Il dilemma estivo del cinefilo è sempre lo stesso: restare chiuso in sala a godersi un bel film o cedere al richiamo del mare?. Anche quest’anno, però, il dilemma è stato risolto. Perché la Toscana, nella bellissima cornice dei Bagni Etruria di Castiglioncello (in provincia di Livorno), ci sta regalare ancora una volta un’esperienza che unisce la atmosfera estiva e magia del grande schermo, in una formula che sta diventando un appuntamento annuale irrinunciabile per appassionati e curiosi. Stiamo parlando della nona edizione di Cinema Damàre – Castiglioncello Film Festival, pronto a tornare con tante serate di cinema gratuito da godere (anche assieme a noi) in riva al mare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cinema Damàre torna a Castiglioncello: 10 film imperdibili, mare e cineforum con ScreenWorld

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cinema di genere italiano secondo Frusciante

Notizie e thread social correlati

ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile si svolge la seconda edizione del Goga Film Festival, ospitato presso il Circolo Culturale Zalib a Trastevere.

Cinema a Bergamo: i film imperdibili tra il 6 e l’8 aprileNella provincia di Bergamo, i cinema offrono una selezione di film in programmazione dal 6 all’8 aprile.