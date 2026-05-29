Ceuta-Albacete sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nell’ultima di campionato

Notizia in breve

Ceuta e Albacete si sfidano nell'ultima giornata di campionato, con in palio solo l’orgoglio e un piccolo compenso dai diritti televisivi, calcolato sulla posizione in classifica. La partita è prevista per sabato 30 maggio alle 16:15. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si attende almeno un gol per parte, secondo le quote e i pronostici. La gara si gioca senza obiettivi di classifica, ma con la voglia di chiudere bene la stagione.