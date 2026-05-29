Ceuta-Albacete sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nell’ultima di campionato

Da infobetting.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ceuta e Albacete si sfidano nell'ultima giornata di campionato, con in palio solo l’orgoglio e un piccolo compenso dai diritti televisivi, calcolato sulla posizione in classifica. La partita è prevista per sabato 30 maggio alle 16:15. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si attende almeno un gol per parte, secondo le quote e i pronostici. La gara si gioca senza obiettivi di classifica, ma con la voglia di chiudere bene la stagione.

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Ceuta e Albacete si affrontano in una partita in cui in palio ci sono solo l’orgoglio e il modesto compenso per i diritti televisivi, calcolato in base alla posizione in classifica. El Queso Mecánico sta chiudendo la stagione in bellezza, vincendo le ultime quattro partite, ma anche i Caballas, alla loro prima stagione dopo la promozione,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Ceuta-Albacete (sabato 30 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nell’ultima di campionatoSabato 30 maggio 2026 alle 16:15 si gioca l’ultima giornata di campionato tra Ceuta e Albacete.

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