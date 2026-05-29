A Castrezzato è stata presentata una nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per migliorare gli esami muscolo-scheletrici. La soluzione utilizza un sistema di risonanza aperta che, grazie all’IA, riduce l’ansia dei pazienti durante le procedure. La tecnologia mira a incrementare la precisione delle immagini mediche, facilitando diagnosi più accurate. La struttura aperta si distingue per la maggiore comodità rispetto ai tradizionali apparecchi chiusi.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale migliorare la precisione delle immagini mediche?. Perché la nuova struttura aperta riduce l'ansia durante l'esame?. Quanto costa accedere alla nuova diagnostica avanzata per le articolazioni?. Come si integra la diagnosi IA con i percorsi fisioterapici specializzati?.? In Breve Costi per singoli tratti anatomici partono da 120 euro presso il centro di Castrezzato.. Piattaforma digitale GMM Calipso potenzia il settore radiologico con nuove tecnologie modulari.. Percorsi riabilitativi integrati includono cliniche per emicrania, artrosi, spalla e colonna vertebrale.. Nuovo sistema per pazienti con ridotta mobilità include tavolo radiografico flottante e stativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrezzato: nuova risonanza con IA per esami muscolo-scheletrici

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